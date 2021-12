EN DIRECT - Covid-19 : plus de 206.243 nouveaux cas en 24 heures

ÎLE-DE-FRANCE : LE PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE À L'EXTÉRIEUR PRESQUE PARTOUT





Le port du masque redeviendra obligatoire à l'extérieur dans presque toute l'Ile-de-France dès vendredi, la Seine-Saint-Denis ayant emboité le pas ce jeudi aux autres préfectures franciliennes afin d'endiguer la flambée des contaminations.





Le masque est de nouveau imposé dans l'ensemble des départements des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, dans toutes les communes du Val-d'Oise (périmètre compris entre les panneaux d'entrée et de sortie de la commune) et de la Seine-et-Marne, dans les agglomérations de l'Essonne et dans le centre des agglomérations des Yvelines.