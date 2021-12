EN DIRECT - Plus de 6.550.000 cas de Covid-19 détectés dans le monde sur la semaine écoulée, un record

LE PASS VACCINAL, UNE MESURE DISCRIMINATOIRE ?





Invitée de France 2 ce mercredi, Aurore Bergé a fustigé les comparaisons entre le pass vaccinal et le statut des juifs sous le régime de Vichy. "Oser comparer la mise en place du pass vaccinal, c'est-à-dire la possibilité de mieux protéger les Français, avec un statut discriminatoire basé sur la religion de certains Français qui a envoyé des dizaines de milliers de Français juifs à la mort, je trouve que c'est profondément indigne", affirme la présidente déléguée du groupe LREM qui veut porter plainte contre René Chiche, qui a utilisé cette comparaison sur Twitter.





"J'en ai marre, matin, midi et soir, de me faire traiter de nazi ou de collabo, uniquement parce qu'on a un vaccin qui est mis à disposition de l'ensemble des Français et qu'on demande aux Français d'abord de se protéger eux-mêmes et aussi de faire preuve de solidarité, de fraternité vis-à-vis de celles et ceux qui sont fragiles et qui pourraient avoir besoin de cette immunité collective", a encore expliqué la députée.