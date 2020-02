EN DIRECT - Coronavirus : la Toscane et la Sicile touchées à leur tour

LES BOURSES MONDIALES DÉVISSENT





Les Bourses mondiales ont quasiment toutes finies dans le rouge aujourd'hui, face à l'accélération de la propagation de l'épidémie de coronavirus hors de la Chine. Les marchés financiers craignent des répercussions macroéconomiques majeures et cela se ressent. Les actions liées aux secteurs exposés à la Chine (matières premières, automobile, tourisme et luxe) plongent et les investisseurs se replient vers les obligations d'Etat et l'or, des valeurs sures.





Wall Street a dégringolé et le Dow Jones a connu sa pire séance en plus de deux ans avec une chute de 3,56%. Les places européennes ont clôturé sur des pertes comprises entre 3% et plus de 5%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro s'est enfoncé de 4,01% et la Bourse de Paris a aussi chuté de 3,94%.