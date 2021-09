EN DIRECT - Covid-19 : 3299 classes fermées à travers le pays

PASS SANITAIRE : "DÈS QU'ON PEUT LEVER DES CONTRAINTES, ON LE FAIT", ASSURE GABRIEL ATTAL





"Nous ne sommes pas fétichistes du pass sanitaire, si on pouvait s'en passer, on s'en passerait", assure le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, en déplacement à Meaux (Seine-et-Marne). "Dans un monde idéal, il n'y a pas de pass sanitaire, mais pas de virus non plus. La vaccination, notre arme, s'est beaucoup déployée et a sauvé des vies. Le pass sanitaire a permis la poursuite des activités. Mais dès qu'on peut lever des contraintes, on le fait. "