EN DIRECT - Opposition au pass sanitaire : 80.000 manifestants dans toute la France, selon l'Intérieur

PHILHARMONIE DE NEW-YORK





Après 556 jours de fermeture à cause de la pandémie, l'orchestre philharmonique de New York a retrouvé hier une scène classique pour sa saison 2021-22, un "retour à la maison" qui soulage ses musiciens. À l'affiche de cette nouvelle saison, figurent le concerto pour piano n°4 de Beethoven et les œuvres plus contemporaines d'Aaron Copland ("Quiet city"), de George Walker ("Antifonys") et d'Anna Clyne ("Within her arms"). Le Covid avait obligé le célèbre orchestre symphonique, à faire une croix sur sa saison 2020-2021, soit 21 millions de dollars de pertes de billetterie.