EN DIRECT - Tous les voyageurs internationaux entièrement vaccinés de retour aux États-Unis "début novembre"

MUSÉES





À Téhéran et dans les principales villes d'Iran, les touristes et les visiteurs sont de nouveau autorisés à aller dans les musées, après plus d'un an de quasi-fermeture à cause du Covid-19.





Héritière d'une très ancienne civilisation, l'Iran compte 746 musées dont 170 à Téhéran, et avait accueilli 21,7 millions de visiteurs, dont deux millions des étrangers, l'année précédant la pandémie de coronavirus, en 2019. Mais malgré sa réouverture, le Musée national d'Iran, à Téhéran, était encore désert ce dimanche.





L'Iran est le pays le plus touché par la pandémie au Proche et au Moyen-Orient. Plus de 5 millions de cas d'infections et 117.182 morts ont été dénombrés depuis le début de la pandémie, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé.