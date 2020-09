EN DIRECT - Covid-19 : l'Allemagne et la Belgique classent le nord de la France en zone à risque

MACRON S'EXPRIME SUR LA STRATÉGIE FACE AU COVID





"On va continuer à avoir une stratégie sanitaire, qui sera détaillée demain (jeudi) par le ministre de la Santé", a ajouté le président de la République sur France 2. "Elle donnera la transparence sur les chiffres. (...) On va expliquer qu'il faut continuer les gestes barrières. On va développer partout le fameux tester, suivre et accompagner les cas contacts. (...) On doit aussi protéger les plus vulnérables. On leur demande de réduire leurs déplacements et de s'isoler."