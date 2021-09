EN DIRECT - Covid-19 : le nombre de personnes hospitalisées toujours orienté à la baisse

ÉTUDE SUR L'IMPACT DE LA CIGARETTE





Les fumeurs sont plus susceptibles d'être admis à l'hôpital avec Covid-19 et également plus susceptibles de mourir de la maladie, d'après une étude parue lundi.





Les résultats d'une équipe scientifique de l'université d'Oxford concluent qu'une prédisposition génétique au tabagisme est associé à un risque d'infection 45% plus élevé, à un risque 60% plus élevé d'hospitalisation et à une multiplication par dix du risque de décès dû au virus.





Cette nouvelle étude contredit les recherches publiées au début de la pandémie suggérant que le tabagisme pourrait aider à se protéger du virus. L'article avait été retiré après la révélation des liens qu'auraient entretenus plusieurs auteurs de l'article avec l'industrie du tabac.