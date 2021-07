EN DIRECT - La France a reçu 70 millions de doses de vaccin depuis le début de la crise

VACCINATION OBLIGATOIRE





"Il est nécessaire d'être beaucoup plus incitatif sur la vaccination et si dans deux à trois semaines il n'y a pas la reprise d'un flux de vaccination important, il faudra arriver à l'obligation vaccinale en tout cas ça doit être débattu", a expliqué ce vendredi sur LCI Bernard Jomier, sénateur de Paris et président de la mission commune d'information Covid. Et d'insister : "on ne peut pas attendre le mois de septembre, ça sera trop tard, le variant delta c'était quelques pourcents début juin c'est 20 ou 30% aujourd'hui".





Selon lui, "il suffit de poser une obligation et ceux qui hésitent disent 'c'est obligatoire, je le fais', et on peut gagner comme ça les quelques points qui nous amènent à l'immunité collective". Et de conclure : "L'obligation vaccinale ça date quasiment des vaccins".