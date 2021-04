EN DIRECT - Près de 900.000 nouveaux cas en 24h dans le monde : nouveau record

Il a indiqué "travailler à un dispositif d'accompagnement" qui sera finalisé "d'ici quinze jours à trois semaines". "Nous aurons une alerte précoce pour repérer ces entreprises", "un interlocuteur unique" et "en troisième lieu des réponses financières adaptées nouvelles", a-t-il expliqué.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a promis vendredi devant des professionnels du tourisme à Saint-Malo un nouveau dispositif d'aides qui permette aux "entreprises saines de passer le mur de la dette" provoquée par la crise sanitaire. "Il y a certaines entreprises, des PME, qui vont se trouver face à un mur de la dette dans les semaines et les mois qui viennent alors que ce sont des entreprises saines. J'ai voulu leur dire très clairement que nous ne laisserions tomber aucune entreprise saine dans le pays", a déclaré Bruno Le Maire à l'issue d'une rencontre avec les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).

Eliminé sur tapis vert de la Coupe d'Europe après un cas positif au sein de sa première ligne avant son quart de finale contre le Leinster, le RCT avait déjà vu la semaine dernière son match de la 21e journée de Top 14 contre Montpellier reporté à cause de plusieurs contaminations. Le match Toulon-Agen a été reprogrammé au samedi 1er mai, a indiqué la LNR, qui a par ailleurs fait savoir qu'à la suite de tests réalisés jeudi, "tous négatifs", Bordeaux-Bègles avait été autorisé à reprendre vendredi l'entraînement collectif.

Le match de la 22e journée de Top 14 entre Toulon et Agen, qui devait avoir lieu samedi, a été reporté en raison d'une nouvelle contamination au Covid-19 au sein de l'effectif varois, a annoncé vendredi la Ligue nationale de rugby (LNR).

S'il n'y pas réellement d'unité européenne s'agissant des critères de déconfinement, les Français semblent faire partie du camp des plus optimistes par rapport à certains de leurs voisins.

"C'est le maillon faible non pas du protocole sanitaire mais de la vie quotidienne", a-t-il ainsi reconnu au sujet des repas en général. Pour autant, a-t-il insisté, "pour beaucoup d'enfant c'est le moment d'un repas équilibré donc il y a un enjeu social et de santé.

"Quand on peut avoir son enfant chez soi pour le déjeuner, c'est mieux", a rappelé Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale qui s'exprimait sur le protocole sanitaire dans les écoles ce vendredi sur Franceinfo. Et d'ajouter : "c'est bien de souligner cette recommandation de façon à ce qu'il y ait moins d'enfants à la cantine et que ça soit les enfants qui en ont le plus besoin qui puissent en bénéficier".

Plus de 144.660.360 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Au total, l'Australie a recensé six cas de thromboses, dont l'un a débouché sur la mort de personnes vaccinée, alors que 1,1 million de doses ont été délivrées.

L'agence du médicament australien a estimé dans ses conclusions publiées ce vendredi que les trois cas de thromboses observés ces derniers jours chez des personnes - dont un chez un homme de 80 ans - était "très probablement lié" à l'administration du vaccin suédo-britannique. "Ces patients vont bien et ont répondu positivement au traitement qui leur a été prescrit", a rassuré l'agence, précisant que "deux des trois cas observés sont des formes plus bénignes de ce syndrome".

Auprès de la BBC , Erlend Ness, qui a été testé négatif le 22 avril, a reconnu qu'il aurait pu "faire plus" pour se protéger. "On ne portait pas beaucoup de masques", a-t-il reconnu, alors que la décision du Népal de rouvrir le sommet, à l'été 2020, avait fait polémique.

"J'espère vraiment que personne d'autre ne sera infecté tout là haut. C'est quasiment impossible d'héliporter qui que ce soit à plus de 8000 mètres d'altitude", a-t-il confié. "Respirer est déjà difficile à cette altitude, un cluster parmi les grimpeurs présente donc de grands risques".

"Nous devons clarifier les questions juridiques et les questions de dommages et de responsabilité, mais celles-ci ne sont pas encore une priorité pour moi pour le moment dans cette phase de la pandémie", a estimé le ministre de la Santé allemand Jens Spahn. "Pour moi, la priorité est toujours que nous obtenions des vaccins en coopération" avec les autres pays de l'UE, a-t-il ajouté.

Des soignants "épuisés, des difficultés d'accueil pour les urgences comme les grands brûlés ou les accidentés de la route : la situation des soins intensifs alarme en Belgique, au point que le ministère de la Santé a sonné l'alarme : les soignants sont mobilisés à "130%" depuis un mois et sans doute pour deux, voire trois semaines, a précisé Marcel Van der Auwera, qui a indiqué qu'il ne restait, sur 2000 lits de soins intensifs, que 82 places disponibles.

"Je suis soulagée. J'ai quatre amis malades du Covid. Donc, je vois les dégâts de ce virus. Grâce au vaccin, je peux éviter l’hôpital" témoigne Jocelyne qui assure vouloir continuer à "prendre ses précautions"."Au moins, on pourra se revoir entre personnes vaccinées", poursuit-elle, avant d'aller récupérer son carnet de vaccination électronique.

"C'est le passeport pour la liberté", lance Jocelyne, 71 ans, avant de recevoir la 100.000e dose du vaccin contre le Covid-19 injectée au Palais des sports de Lyon Gerland. Cette comptable à la retraite a reçu sa deuxième injection du vaccin Pfizer au rythme de "We are the champions", l'hymne du groupe britannique Queen.

"Il y une semaine, je ne pouvais pas dire s'il y aurait des spectateurs, ni combien. Je ne peux pas plus le dire aujourd'hui, donc il n'y a eu jusqu'à ce jour aucune promesse de quelque sorte pour garantir des spectateurs", a déclaré Dieter Reiter, maire de Munich.

Ni la ville de Munich ni la région de Bavière n'ont jamais garanti la présence de spectateurs à Munich pour l'Euro de football cet été, a affirmé vendredi le maire de la capitale bavaroise, contredisant l'UEFA qui l'a confirmée plus tôt comme ville-hôte avec du public.

Assimilant la restauration collective à un "maillon faible" face au Covid-19, le ministre de l’Éducation nationale a de nouveau recommandé de ne pas y envoyer ses enfants quand cela est possible.

L'étude "a montré que les bénéfices de la vaccination augmentent avec l'âge" et ces "bénéfices l'emportent sur les risques", a déclaré le régulateur européen dans un communiqué.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré vendredi après une nouvelle étude que les bénéfices du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 augmentaient avec l'âge et continuaient de l'emporter sur les risques, tels que des cas de caillots sanguins.

La France, a-t-il annoncé, vient d'envoyer ce vendredi de premières doses du vaccin AstraZeneca à des pays d'Afrique de l'ouest et donnera au moins 500.000 doses de divers vaccins d'ici mi-juin.

Emmanuel Macron a appelé vendredi les pays disposant de vaccins à les "partager" avec les pays démunis, notamment l'Afrique, mais s'est de nouveau opposé à une levée des brevets, comme le réclament l'Inde et l'Afrique du Sud, des ONG, des partis de gauche et des personnalités.

Alors que ce vaccin est réservé depuis le 19 mars aux personnes de 55 ans et plus, en raison de cet effet indésirable, ces 5 nouveaux cas de ces thromboses atypiques sont survenus chez des patients d'une moyenne d'âge de 63 ans, selon le bilan hebdomadaire de suivi de l'Agence française du médicament (ANSM).

Cinq nouveaux cas de thromboses (caillots) atypiques, associés au vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca, ont été enregistrés en France entre le 9 et le 15 avril, mais aucun n'a causé de nouveau décès, selon les autorités sanitaires.

Selon les sites de comparaison de prix, les vols commerciaux en aller simple de Bombay à Dubaï vendredi et samedi coûtaient jusqu'à 80.000 roupies (1.000 dollars), soit environ 10 fois le prix habituel. Les billets pour un vol New Delhi-Dubaï coûtaient plus de 50.000 roupies, soit cinq fois le prix usuel.

À partir de dimanche, tous les vols reliant l'Inde aux Émirats arabes unis - l'une des voies aériennes les plus fréquentées du monde - seront suspendus en raison d'une hausse record des cas de coronavirus dans ce pays d'Asie, où les hôpitaux saturés sont confrontés à une pénurie de lits et d'oxygène.

Les prix des billets d'avions ont grimpé en flèche et la demande pour les jets privés a explosé vendredi en Inde, tous ceux pouvant se le permettre tentant d'échapper à la résurgence de l'épidémie de coronavirus avant la suspension des vols à destination des Émirats arabes unis.

Gastronomie, tourisme, culture et sport: ces quatre secteurs seront concernés, avec des règles de sécurité strictes "afin de garder le nombre d'infections sous contrôle", a-t-il précisé, disant voir le pays "dans les derniers mètres de la lutte contre la pandémie".

Le gouvernement autrichien a annoncé vendredi une réouverture générale des restaurants, hôtels et lieux de culture à la mi-mai, six mois après leur fermeture, alors que s'amorce un déclin du nombre de contaminations au Covid-19.

"Le nombre croissant d'infections, combiné à la pression intense que subit le système de santé, ne peut pas nous laisser indifférents et nécessite de prendre des décisions difficiles et des mesures drastiques", a affirmé à la presse Constantinos Ioannou, ministre de la Santé. Hors motifs professionnels, les habitants n'auront le droit de sortir du 26 mars au 9 mai inclus qu'une seule fois par jour après l'envoi d'un SMS aux autorités.

Le nombre total de malades du Covid-19 hospitalisés est de 30.438 contre 30.634 patients recensés jeudi, soit 196 cas de moins. On dénombre par ailleurs 309 décès en 24 h. Sur le plan des contaminations, 32.340 nouveaux cas ont été répertoriés en 24 h (36.442 vendredi dernier).

Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation reste stable, à un peu moins de 6.000, même si une légère baisse a été enregistrée vendredi par rapport à la veille, selon les chiffres publiés par Santé publique France. Vendredi, on comptait 5.962 malades "en soins critiques" (réanimation, soins intensifs et surveillance continue), soit 19 de moins que jeudi.

L'association d'une trentaine de fédérations "demande en urgence et avant l'intervention à venir du président de la République, la tenue d'une réunion autour du Premier ministre afin de pouvoir préciser la date et les modalités de réouverture des commerces dits non essentiels", arguant que le mois de mai pèse "jusqu'à 20%" des ventes annuelles pour les commerces.

Dès le premier cas de covid détecté, une classe entière devra fermer. Une mesure stricte, soutenue par les enseignants, mais qui, avec l'arrivée massive des autotests et des tests salivaires pourrait provoquer une cascade de fermetures désordonnées.

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, près de 19.200.000 injections ont été réalisées en France. 13.811.101 personnes ont reçu au moins une injection (soit 20,6 % de la population totale et 26,3 % de la population majeure) et 5.385.052 personnes ont reçu deux injections (soit 8,0 % de la population totale et 10,3 % de la population majeure).

Pfizer prépare "pour l'été" une version de son vaccin anti-Covid, déjà diluée et pouvant se conserver des mois à la température d'un réfrigérateur classique, contre -70 degrés actuellement, pour en faciliter l'utilisation, a indiqué son PDG Albert Bourla dans un entretien à l'AFP.

L'Équateur, l'un des pays d'Amérique latine les plus affectés par la pandémie de Covid-19, va imposer durant les quatre prochains weekends un couvre-feu allant du vendredi soir au lundi matin, afin d'enrayer une nouvelle vague de contagions.

Afin d'accélérer la vaccination en France, le gouvernement ouvrira dès samedi 24 avril pendant deux semaines de nouveaux créneaux prioritaires dédiés à 400.000 professionnels de plus de 55 ans d'une vingtaine de métiers.

Le Premier ministre a annoncé que dès lundi, dans les écoles élémentaires, 400 000 tests salivaires seront proposés chaque semaine. Et, 64 millions d’autotests dans les collèges et lycées. Une bonne idée selon le Dr Gérald Kierzek.

Suspendues depuis plusieurs jours après l'apparition de rares cas de thromboses, les injections du vaccin du laboratoire Johnson & Johnson vont pouvoir reprendre aux États-Unis. La FDA et les CDC ont donné leur feu vert en fin de soirée vendredi, jugeant que les bénéfices du sérum l'emportaient sur les risques qu'il générait.

L'Inde, qui fait face à une nouvelle vague épidémique extrêmement violente, a battu samedi un nouveau record du nombre quotidien de décès liés au Covid-19. Au cours des dernières 24 heures, 2 624 personnes ont ainsi succombé au virus, portant le bilan à près de 190.000 morts depuis le début de la pandémie. Durant ce laps de temps, plus de 340.000 nouveaux cas ont également été recensés.

À noter qu'il n'y a pas vraiment de limite d'âge pour les injections de vaccins chez les hommes puisque tous ceux de plus de 18 ans y sont éligibles.

La sous-secrétaire à la Santé, Paula Daza, a déclaré vendredi que le vaccin AstraZeneca "ne sera administré qu'aux hommes" à partir de la semaine prochaine en raison de très rares cas de thromboses. Jusque-là, le sérum était aussi utilisé chez les femmes de plus de 55 ans.

La pandémie de Covid-19 a désormais fait au moins 3.073.969 morts dans le monde depuis son apparition. Les Etats-Unis demeurent le pays le plus touché avec 571.109 décès, devant le Brésil (386.416), le Mexique (214.095), l'Inde (186.920) et le Royaume-Uni (127.345).

140 habitants d'Epernay ont reçu mardi, par erreur, une injection de sérum physiologique en lieu et place d'une dose de vaccin Pfizer. Une erreur heureusement sans conséquence sur la santé des patients.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a confirmé jeudi 22 avril qu'il y aurait une tolérance pour ceux revenant le week-end des 24 et 25 avril avec leurs enfants pour la rentrée scolaire en présentiel lundi 26 avril.

Selon le tableau de bord du site Our World in Data , plus de 800 000 nouveaux cas positifs au Covid-19 sont désormais détectés chaque jour, en moyenne, dans le monde. Un seuil qui n'avait, jusque-là, jamais été dépassé et qui s'explique notamment par la flambée épidémique en Inde.

Eligibile à la vaccination comme l'ensemble du personnel enseignant de plus de 55 ans, Jean-Michel Blanquer (56 ans) a reçu ce samedi matin une première injection avec le vaccin AstraZeneca.

Plus d'un tiers de ces contaminations ont en effet été déplorées en Inde, qui a annoncé 332.730 nouvelles contaminations vendredi, puis 346.786 samedi, des chiffres également inédits pour un seul pays jusqu'à présent. Avant cette semaine, le nombre de cas officiellement annoncés le plus élevé s'était établi à 819.000, le 8 janvier dernier.

Plus de 893.000 cas de Covid-19 ont été recensés dans le monde sur la journée de vendredi, en raison principalement de la flambée épidémique qui submerge l'Inde,. C'est un chiffre record depuis le début de la pandémie, selon un comptage de l'AFP.

"Point critique". C'est dans ces termes que l'Organisation mondiale de la santé parle, un an et demi après son apparition, de la pandémie de Covid-19. Après avoir écumé les États-Unis, l'Europe ou l'Amérique du Sud, elle s'attaque désormais à l'Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde.

Dans le même temps, les campagnes vaccinales connaissent des hauts et des bas. Si elles vont bon train en Israël ou au Royaume-Uni, qui ont même commencé à rouvrir leurs bars et commerces non essentiels, elles restent chaotiques dans bon nombre de pays européens. Les difficultés traversées par AstraZeneca, suspendu voir interdit en raison des caillots sanguins qu'il génère chez un infime pourcentage de ses récipiendaires, puis par l'unidose Janssen, sont autant d'obstacles sur la campagne vaccinale française.