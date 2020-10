EN DIRECT - Reconfinement : le Sénat dénonce un "vote inutile" et refuse son soutien au gouvernement

LA GRÈCE SE RECONFINE PARTIELLEMENT





Thessalonique, deuxième ville de Grèce, est passée ce jeudi en "zone "rouge" a fait savoir le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, à la veille de l'instauration de nouvelles restrictions afin de parer à la seconde vague du Covid-19. "Dès aujourd'hui, des décisions extraordinaires doivent être appliquées dans les zones rouges, à Thessalonique, Larissa et dans le Rhodopes, ce qui signifie la suspension de la majorité des fonctionnements mais non pas le commerce de détail et les écoles", a souligné le Premier ministre.





Ces nouvelles mesures doivent durer au minimum un mois. Depuis le début de la semaine, le nombre d'infections quotidiennes en Grèce a presque doublé, passant de 790 dimanche à 1.547 mercredi. Face à la recrudescence de l'épidémie, la Grèce avait instauré il y a une semaine un couvre-feu entre 22H30 et 03H pour deux semaines à Athènes et Thessalonique, les deux principales villes du pays touchées particulièrement par le virus et rassemblant presque la moitié de l'ensemble de la population du pays.