EN DIRECT - Produits culturels : Bachelot annonce la baisse des tarifs postaux

FERMETURE DES COMMERCES : FAURE DÉNONCE UNE "INCOHÉRENCE"





Le premier secrétaire du PS Olivier Faure a dénoncé "l'incohérence" de la fermeture des petits commerces. "Nous avons des petits commerçants concurrencés par la grande distribution et donc on dit 'bon ok pas de concurrence, donc on supprime tout pour tout le monde', et au bout du compte, on fait aubaine à Amazon, qui va pouvoir être la seule enseigne à continuer à vendre en cette période de confinement", a-t-il critiqué sur France 2.





"C'est insupportable parce que ce n'est absolument pas cohérent et personne ne peut le saisir."