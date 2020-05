EN DIRECT - "Nous sommes en mesure de valider le déconfinement sur l'ensemble du territoire", annonce Edouard Philippe

ÉDOUARD PHILIPPE





"Il n'y aura pas de confinement obligatoire pour les personnes vulnérables après le 11 mai, même en Île-de-France. Mais je veux dire à toutes les personnes qui se savent vulnérables, soit en raison de leur âge, soit en raison de pathologies, soit parce qu'elles sont âgées et en plus, souffrent de pathologies. Continuez pour votre sécurité et pour celle des autres à observer dans toute la mesure du possible, de façon volontaire, les règles de prudence très strictes qui ressemblent à celles des deux derniers mois. Nous faisons confiance aux personnes qui se savent vulnérables pour se protéger. Il ne s'agit pas d'ordonner."