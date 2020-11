EN DIRECT - Vaccin anti-Covid : Moderna dépose des demandes d'autorisation aux États-Unis et en Europe

200 FÊTARDS, UNE CENTAINE VERBALISÉS





Une rave-party qui s'est déroulée de samedi soir à dimanche midi dans une friche industrielle à Saint-Marcellin (Isère), avec environ 200 participants, a donné lieu à une centaine de verbalisations, a appris l'AFP auprès des gendarmes.





"Ils ont investi les lieux vers 19H00, sans l'accord du propriétaire de cette friche récemment acquise et qui est destinée à des travaux", a indiqué à l'AFP le commandant de la brigade de Saint-Marcellin, Silvère Giop, confirmant une information du Dauphiné libéré.





Durant toute la rave-party, "plus d'une centaine de procès-verbaux ont été dressés pour diverses infractions: non respect du confinement, absence d'attestation, non port du masque". Et une dizaine de délits ont été sanctionnés (infractions routières, détention de stupéfiants). Une quarantaine de gendarmes ont été mobilisés au plus fort de la soirée, qui a pris fin dimanche midi après des négociations et l'incendie accidentel du camion sono.