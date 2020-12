EN DIRECT - Covid-19 : 60% des cas ont pu être détectés cet automne

2e VAGUE : SIX PERSONNES DÉTECTEES SUR 10





Six personnes infectées par le Covid-19 sur dix ont pu être détectées en France entre mi-octobre et fin novembre, alors qu'elles n'étaient qu'un peu plus d'une sur dix en juin, selon une étude publiée mercredi par la Drees, le service statistique des ministères sociaux. "On constate que la capacité de détection du système de dépistage a augmenté, passant de 12% en juin à 31% en juillet-août, 45% en septembre/début octobre et 59% sur mi-octobre/fin novembre", indiquent les auteurs de l'étude. En croisant le nombre de personnes infectées en France lors de la première vague (4,5% de la population selon les données sérologiques) et le nombre d'hospitalisations pour Covid, les auteurs ont pu établir que 2,7% des personnes infectées (hors Ehpad) ont dû être hospitalisées.