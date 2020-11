EN DIRECT - Vaccin Pfizer : l'UE a conclu ses négociations pour l'achat de 300 millions de doses

VACCINATION





La perspective d'un vaccin efficace contre le Covid-19 est "encourageante" mais il est "très tôt" pour décider des conditions de son déploiement en France, a estimé mardi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. "Le vaccin ne pourra pas être une solution à la 2ème vague que nous vivons", a-t-il souligné à la sortie du conseil des ministres.





Mardi matin, le député européen écologiste Yannick Jadot s'est dit mardi favorable à rendre ce vaccin obligatoire. En réaction, le porte-parole du gouvernement a affirmé que "dès lors que nous en aurons un la question se posera". Et d'ajouter en tempérant : "Chaque fois que la recherche progresse, c'est toujours encourageant mais il faut être d'une très grande prudence dès lors que les données scientifiques ne sont pas connues, dès lors que l'ensemble des essais et des tests n'ont pas été réalisés".





Gabriel Attal a rappelé qu'un milliard et demi d'euros ont été provisionnés pour l'achat de doses vaccinales dans le budget de la sécurité sociale pour 2021, et que commandes et précommandes de doses sont "préparées et anticipées" avec les autres pays européens.





Lundi, les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech ont affirmé que leur candidat vaccin était "efficace à 90%" contre le Covid-19, selon l'essai à grande échelle de phase 3 en cours, dernière étape avant une demande d'homologation, suscitant une vague d'espoir dans le monde.