EN DIRECT - Covid-19 : isolement obligatoire pour "les personnes venant du Royaume-Uni"

CAMPAGNE DE VACCINATION





"Notre objectif, et pour un moment, c'est de vacciner celles et ceux qui veulent se faire vacciner. Le sujet des 16-18 ans est sur la table, Alain Fischer a dit qu'il y était favorable. Des annonces seront faites ultérieurement", indique Gabriel Attal, rejetant l'ouverture de la campagne aux plus de 16 ans le 31 mai, jour de son élargissement à toute la population adulte (18 ans et plus).