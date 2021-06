EN DIRECT - Pass sanitaire européen : l'UE lance son système, sept États déjà connectés

APPEL COMMUN POUR L'ÉGALITÉ VACCINALE





Les leaders mondiaux doivent prendre un "nouvel engagement" à œuvrer à une distribution plus équitable des vaccins sur la planète pour espérer vaincre l'épidémie, estiment quatre organisations internationales majeures dans une tribune commune. Selon de nombreux observateurs, les inégalités vaccinales entre pays riches et pauvres compliquent et prolongent une pandémie qui a déjà tué plus de 3,5 millions de personnes dans le monde.





Dans leur texte publié mardi dans le quotidien américain Washington Post, les chefs de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation mondiale du commerce, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale estiment que ces inégalités ont favorisé l'émergence de variants. "Il est tout à fait clair qu'il n'y aura pas de résilience globale de la pandémie sans mettre fin à la crise sanitaire. L'accès aux vaccins est la clé des deux", écrivent-ils. "En finir avec la pandémie est possible et cela nécessite aujourd'hui une action mondiale."