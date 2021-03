EN DIRECT - Vaccination Covid : la France passe la barre des 10 millions d'injections

VACCINATION : LE PERSONNEL NAVIGANT PRIORITAIRE POUR L'OMS





Les gens de mer et le personnel navigant du secteur aérien doivent être considérés comme des "travailleurs essentiels", et à ce titre, être vaccinés "en priorité", estime l'OMS dans une déclaration conjointe avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), l'Organisation internationale du travail (OIT), l'Organisation maritime internationale (OMI) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

"Les transports maritimes et aériens sont deux activités centrales du commerce mondial et de la mobilité, et jouent un rôle vital dans les chaînes d'approvisionnement et la fourniture de l'aide humanitaire", arguent les organisations, selon lesquelles 400.000 marins seraient actuellement bloqués.