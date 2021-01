EN DIRECT - Vaccins : Olivier Véran s'oppose à un allongement du délai entre les deux doses

PHILIPPE JUVIN :"QUOI QU'IL EN COÛTE, IL FAUT ACHETER BEAUCOUP DE VACCINS"





Au micro de Jean-Michel Apathie, le professeur Philippe Juvin s'est aussi exprimé sur les stocks de vaccins contre le Covid-19. "On m'avait promis 1400 vaccins par semaine et j'en reçois 420, il y a une difficulté", a-t-il répondu. Selon lui, le "vrai sujet" c'est qu'il n'y a pas "assez de vaccins." Le spécialiste et homme politique affirme que les Etats ont un rôle à jouer et l'une des solutions serait que "l'Etat français achète les licences des vaccins autorisés et fasse fabriquer sur notre territoire national (...) et que massivement on produise sur le territoire", a-t-il continué avant d'ajouter : "Quoi qu'il en coûte, il faut acheter beaucoup de vaccins."