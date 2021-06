EN DIRECT - Variant Delta : Sydney entièrement reconfinée

EHPAD





Selon Alain Fischer, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, "les personnels de santé ne sont pas assez vaccinés. Malgré le fait que cette vaccination est ouverte depuis de long mois, il y a une fraction de ces personnels qui ne se vaccinent pas. Ce n'est pas admissible, il y a une notion fondamentale qui est l'exemplarité. On ne peut pas venir soi-même sans apporter les garanties de sécurité. On sait aujourd'hui que les vaccins qu'on utilise protègent contre la transmission. (...)"





"Il faut réagir à cette situation : sans les stigmatiser, (...) il faut faire des efforts plus importants du bien-fondé de la vaccination. Il faut focaliser sur les endroits où c'est ainsi. Si cela ne suffit pas, il faudrait recourir à l'obligation vaccinale. Cela existe déjà, comme pour l'hépatite B. D'autres pays ont pris ces mesures. Il faudra les considérer si on y arrive pas autrement car ce constat ne peut pas être admis ; c'est une mise en danger d'autrui."





Pourquoi ne pas le faire dès maintenant ? "Ce genre de mesure est assez délicat à prendre. Je n'aime pas le mot "sommation", mais au-delà du mot ce n'est pas la première fois. On pensait que la situation s'améliorait au printemps, à tort. (...) Ce qu'Olivier Véran peut dire, moi-même, les directeurs d'Ehpad... c'est ainsi que dans un premier temps on peut améliorer la situation. S'il le faut, on pourrait aller à l'obligation, si on y arrive pas."