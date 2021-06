EN DIRECT - Variant Delta : l'épidémie au plus haut depuis janvier en Afrique du sud

LE DELTA AU PORTUGAL





Le variant Delta, qui a provoqué un rebond des contagions au Portugal ces dernières semaines, est devenu prédominant dans le pays, selon les dernières données rendues publiques par la Direction générale de santé (DGS). Ce variant représente plus de 51% des nouveaux cas au Portugal et plus de 70% dans la région de Lisbonne, dépassant le variant Alpha, apparu en Angleterre, et qui était "prédominant durant le mois de mai", selon les estimations de la DGS.





Pour faire face à la situation, le Portugal a décidé de resserrer les restrictions dans les municipalités les plus touchées, comme Lisbonne où les horaires et la capacité d'accueil des restaurants et des commerces ont de nouveau été réduits. Cette explosion de nouveaux cas a conduit l'Allemagne à inclure le Portugal et la Russie dans sa liste rouge.