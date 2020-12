EN DIRECT - Le vaccin anti-Covid Pfizer-BioNTech homologué d'urgence par l'OMS

LA RÉPONSE DE VÉRAN AUX CRITIQUES SUR LA VACCINATION





Dans un long thread, le ministre de la Santé Olivier Véran a répondu ce jeudi aux critiques sur la lenteur de la vaccination, rappelant tout le processus mis en place "pour tout organiser dans de bonnes conditions de sécurité". "Soyez rassurés. La campagne vaccinale va bientôt prendre de l'ampleur. Le vaccin est une chance historique d'en finir avec cette pandémie et retrouver une vie normale. Nous ne passerons pas à côté", a-t-il promis. "Nous savons organiser une vaccination de masse."





"Nous avons décidé, en parallèle, d'accélérer la protection des publics prioritaires. Dès lundi, les soignants de 50 ans et plus qui le souhaitent, pourront se faire vacciner dans les centres disposant déjà de vaccins", a annoncé le locataire du 14 avenue Dusquesne. C'était initialement prévu fin janvier selon le calendrier établi par l'exécutif.





"De plus, avant la début février, de 1ers centres de vaccination ouvriront en ville, pour commencer à vacciner les personnes âgées de 75 ans et plus, puis les 65 ans et plus, etc", a-t-il ajouté, alors que les centres de vaccination n'étaient pas, jusqu'à présent, une stratégie prioritaire pour le gouvernement.





"Le vaccin est une chance extraordinaire, il ne faut craindre ni de se faire vacciner, ni de ne pas y avoir accès. Progressivement, tout le monde pourra être protégé, par ordre de priorité, à mesure que les vaccins nous seront livrés", a affirmé Olivier Véran. "En transparence, toutes les informations seront rendues disponibles aux Français : nombre de vaccins délivrés, tolérance, efficacité. Nous gagnerons cette bataille, ensemble !"