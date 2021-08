Covid-19 : en Guadeloupe, le vaccin divise

Un vaccin qui peine à convaincre. En Guadeloupe, les habitants peinent à adhérer au vaccin contre le Covid-19. Pourtant, près d’une personne sur 50 est positive au virus sur l'île. "Moi, j'ai peur du vaccin, je vous jure, j'ai peur" des effets secondaires, déclare une habitante, alors même que les cas d'effets indésirables après injection sont minimes. "S'injecter quelque chose qu'ils ont créé en un an et qu'on nous oblige à prendre, il y a anguille sous roche", renchérit une autre.

Le sujet est dans tous les esprits et divise la population. "Les provax et antivax, je ne prends pas parti. Mais j'essaie juste de comprendre la situation, lire les textes officiels, faire fonctionner mon cerveau et je déciderai en mon âme et conscience", argue une mère de famille qui fait partie de ceux qui ne parviennent pas encore à y voir clair.

Ces dernières semaines, certains locaux franchissent pourtant le seuil du centre de vaccination après avoir vu des proches infectés par le Covid-19. "Les gens ont des personnes autour d’eux qui tombent malades, qui décèdent donc il y a une certaine prise de conscience", confirme le médecin-colonel Tony Jerpan, chef du SDIS Guadeloupe. "La Guadeloupe, c’est un peu la rebelle au niveau vaccin. Les fakenews, il y en a plein qui y croient. Pour nous, c'est une évidence d'être vaccinés. On s’est dit 'c'est la solution'", témoigne de son côté un couple d'insulaires.