En immersion avec le SAMU de Lille

C'est sans doute le seul numéro de téléphone que l'on connaît par cœur. Chaque année, le 15 reçoit plus de trente millions d'appels. Le SAMU intervient jour et nuit partout en France pour prendre en charge les patients en situation d'urgence. Comment travaillent les équipes médicales ? En immersion avec les équipes du SAMU de Lille, perpétuellement sur la brèche.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.