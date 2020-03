Coronavirus : sans mesures, l'épidémie aurait pu faire 300.000 à 500.000 morts en France

Cette semaine où tout a basculé, différents scénarios d'évolution de la pandémie ont été présentés par le comité scientifique, composé de dix experts, à Emmanuel Macron. Des scénarios allant du plus optimiste au plus pessimiste que Le Monde a pu consulter. Selon le plus alarmiste, le coronavirus aurait pu causer 300.000 à 500.000 morts, si aucune mesure d'endiguement n'avait été prise par l'exécutif.

Ces estimations vertigineuses se sont fondées sur des hypothèses de transmissibilité et de mortalité les plus élevées et ont été réalisées par l'épidémiologiste Neil Ferguson, de l'Imperial College à Londres. Plusieurs gouvernements européens ont en effet sollicité son équipe pour prendre la mesure de la propagation du virus. En France, les résultats, mais aussi d'autres moins alarmants, ont été soumis par le comité scientifique au chef de l'Etat jeudi 12 mars, soit quelques heures avant son allocution.