En marge des vaccinations massives, est-il vrai "qu'aucune autre voie n’est explorée" ?

Le 31 mars, le compte Twitter officiel du président de la République partageait un message clair et bref. Trois mots seulement, presque un slogan : "Vacciner, vacciner, vacciner." Une communication qui traduit la position du gouvernement, mobilisé pour accélérer la campagne de vaccination et convaincre un maximum de Français de solliciter une injection. "Près de deux millions de Français supplémentaires ont reçu un vaccin" la semaine passée, déclarait à cet égard ce lundi sur TF1 Olivier Véran, très enthousiaste.

Une stratégie qui ne convainc pas tous les observateurs, certains élus d'opposition en tête. Sénateur de la Côte-d'Or et membre du bureau politique chez Les Républicains, Alain Houpert se montre très critique de la politique gouvernementale. "Une seule solution : la vaccination !" lance-t-il. Et de déplorer qu'"aucune autre voie n’est explorée". L'intéressé, défenseur de longue date de l'hydroxychloroquine, laisse ainsi entendre que de potentiels traitements seraient laissés de côté. Une affirmation pour le moins contestable.

Le gouvernement mise-t-il beaucoup sur le vaccin ? Oui, sans aucun doute. Il est d'ailleurs régulièrement présenté comme un outil de santé publique qui permettra de revenir au plus vite à une vie "normale". L'exemple d'Israël, qui a vacciné en masse sa population et a rapidement vu s'effondrer les contaminations, a montré que les vaccins pouvaient produire leurs effets et lutter de manière très probante contre l'épidémie. Rien qu'en France, la diminution majeure du nombre de personnes de plus de 75 ans dans les services de réanimation plaide en faveur d'un recours massif à la vaccination.

Si les vaccins sont en général efficaces à 90% contre le Covid, cela ne signifie pas pour autant que d'autres pistes ne sont pas explorées. Fin février, le ministre de la Santé se réjouissait notamment des autorisations imminentes accordées à des anticorps monoclonaux, ces traitements préventifs qui visent à protéger des patients particulièrement vulnérables. Après la délivrance dans un premier temps d'une autorisation pour le bamlanivimab (controversé, comme nous vous l'expliquions), ce fut au tour de deux "cocktails" de ces fameux anticorps de recevoir une validation de l'ANSM. Coûteux, difficiles à développer, ces anticorps monoclonaux demeurent toutefois une piste intéressante.