Endométriose : comment ce "problème de société" va désormais être pris en charge en France

"Ce n'est pas un problème de femmes. C'est un problème de société." Dans un message vidéo posté sur les réseaux sociaux de l'Élysée, Emmanuel Macron a lancé ce mardi une "stratégie nationale de lutte contre l'endométriose", dans la continuité du "Plan Buzyn" de mars 2019.

Objectif : mieux faire connaître, diagnostiquer et prendre en charge cette maladie, sur laquelle les connaissances restent lacunaires, mais qui touche plus de deux millions de Françaises et est la première cause d'infertilité en France.