Un rapport préconise un congé parental allongé et mieux rémunéré pour faire face au manque de garde d'enfants

En 2015, le congé parental a été réformé pour favoriser l'implication des pères. Jusque là, il pouvait durer trois ans. Désormais, il est octroyé pendant deux ans maximum à l'un des parents - en pratique, le plus souvent la mère -, et ne peut être prolongé d'une année supplémentaire que si l'autre parent - le plus souvent, le père - demande également à en bénéficier. Si l'esprit de la réforme allait vers plus d'égalité, dans les faits, elle a eu plus d'effets négatifs que positifs. C'est ce que reconnait un rapport du Haut conseil de la famille et de l'âge (HCFEA), publié ce mardi.





Cet organisme consultatif rattaché à Matignon l'explique assez simplement : au final, très peu de couples choisissent de se partager ce congé. Le plus souvent, la prestation prend donc fin aux deux ans de l'enfant, et non pas à ses trois ans comme auparavant. Or "l'accès aux places en crèche est pratiquement impossible" pour un enfant de deux ans. Conséquence : très souvent, les mères restent "inactives jusqu'aux trois ans de leur benjamin, voire jusqu'à son entrée en maternelle", et ce même si elles ne sont plus indemnisées, pointent les auteurs. Pour eux, la réforme de 2015 a donc "le plus souvent entraîné des pertes de revenus" pour les familles.