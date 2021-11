Bronchiolite chez les bébés : en pleine épidémie précoce, gare aux bisous

L'épidémie de bronchiolite est en avance cet hiver et touche toute la France métropolitaine depuis début novembre. Les autorités sanitaires craignent qu'elle soit plus forte que d'habitude, puisque le confinement et les gestes barrières anti-Covid de l'hiver dernier avaient également bloqué le VRS, le virus responsable de cette pathologie virale.

"Il s'agit d'une maladie fréquente et le plus souvent bénigne", mais "les très jeunes enfants, en particulier âgés de moins de deux mois, peuvent présenter des formes plus graves pouvant nécessiter une hospitalisation, parfois en soins critiques", souligne le ministère de la Santé dans un communiqué. Pour protéger les "nourrissons et jeunes enfants", le ministère recommande de "limiter les visites au cercle des adultes très proches et non malades", et d'éviter "bisous et passage de bras en bras" ainsi que les visites aux "jeunes enfants avant l'âge de trois mois".

On doit "se laver les mains avant et après contact avec le bébé (notamment au moment du change, de la tétée, du biberon ou du repas)", et "laver régulièrement jouets et doudous".