Enquête : d'où vient vraiment votre huile d'olive ?

En moyenne, chacun d'entre nous consomme un litre et demi d'huile d'olive par an. Et pour avoir un produit de bonne qualité, nous choisissons celui qui porte un nom italien. Mais qu'en est-il de la fiabilité de l'étiquette ? Comment expliquer que l'Italie réussisse aujourd'hui à exporter plus d'huile d'olive qu'elle n'en produise ?



