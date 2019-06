Enquête : pourquoi autant de médicaments en rupture ?

Dans l'Hexagone, une personne sur quatre a déjà été confrontée à une pénurie de médicaments. Il est parfois difficile, voire impossible de trouver des antibiotiques, des vaccins, et plus récemment de la cortisone. D'une quarantaine de ruptures annuelles il y a dix ans, on en compte plus de 500 en 2019. Pour lutter contre ces ruptures en pharmacie, le gouvernement dévoilera d'ici l'été un plan d'action.



