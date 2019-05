Enquête : pourquoi l'homéopathie divise ?

Pour les uns, l'homéopathie est un médicament. Mais pour les autres, qui attendent depuis 200 ans la preuve scientifique de son efficacité, c'est un simple placebo. Toujours est-il que 77% des Français disent faire confiance à cette pratique. La Haute autorité de santé devrait annoncer dans quelques jours, si, oui ou non, elle maintient le remboursement de ces petits granulés par la Sécurité sociale.



