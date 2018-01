Épidémie de grippe : 434 cas graves enregistrés

L'épidémie de grippe continue de s'étendre dans toute la France. Toutes les régions sont touchées, à l'exception de la Corse. Toutefois, cette épidémie semble plutôt modérée par rapport à celle de l'année 2017. En effet, le vaccin s'avère être efficace et le virus qui circule massivement s'attaque plus aux jeunes qu'aux personnes âgées. Notons que 434 cas graves ont été enregistrés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.