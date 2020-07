Canicule et Covid-19 : pourrait-on se protéger des deux en même temps ?

“Veillez à bien fermer les fenêtres et les volets le jour”. Voici ce que l’on peut lire et entendre lorsque l'on est en période de pic de chaleur. Les mois de juin à septembre étant propices à la canicule, il n'est pas exclu que nous soyons de nouveau appelés à suivre ces recommandations dans les semaines à venir. Problème, depuis quelques mois, c’est plutôt le contraire qu'il est recommandé de faire, et pour une toute autre raison : l'épidémie de Covid-19.

Dès le début de la crise sanitaire dans l'Hexagone, la Société française de médecine de catastrophe avait détaillé des mesures pour limiter les risques de contamination entre membres d’un même foyer. Ainsi, il était par exemple conseillé de ventiler les pièces en ouvrant la fenêtre une vingtaine de minutes toutes les deux heures dans la journée. En cas de canicule cet été, on risquerait de ne plus trop savoir où donner de la tête...

Dans une synthèse publiée ce jeudi, l’agence Santé publique France révèle plusieurs autres "injonctions contradictoires” face auxquelles la prévention des deux risques doit selon elle "être adaptée". En période de canicule ainsi, on encourage à passer chaque jour quelques heures dans des endroits frais, généralement les parcs, les jardins ou près de points d’eau (plages, lacs, centres nautiques), voire les cinémas et les centres commerciaux, souvent très climatisés. Une pratique qui se verrait contrainte par l'épidémie de Covid-19. Certes, elle resterait "possible avec le masque et en respectant les gestes de prévention, les gestes barrières”, souligne auprès de l’AFP Agnès Verrier, chargée d'expertise en santé-environnement à Santé publique France.

Mais le masque, désormais obligatoire dans les endroits publics clos, donne chaud et ces lieux ne sont pas encore tous ouverts. Surtout, leurs capacités d’accueil sont toujours restreintes. Trouver une place au frais et respecter la distanciation pourrait alors s’avérer compliquer.