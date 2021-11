"Ça ressemble clairement à une 5e vague", met en garde Olivier Véran sur TF1

Les indicateurs repartent à la hausse. Ce mercredi matin déjà, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, avait alerté sur la situation sanitaire qui se dégradait dans 91 départements. Invité au 20h de TF1, Olivier Véran a, lui aussi, tenu à rappeler à quel point la reprise épidémique était à prendre avec sérieux. Le ministre de la Santé a mis en garde contre l'arrivée du cinquième vague épidémique, à laquelle sont déjà confrontés "beaucoup de nos voisins".

La situation actuelle "ressemble clairement au début d'une cinquième vague", affirme-t-il. "La circulation du virus s'accélère, 40% de plus en une semaine", précise le ministre de la Santé qui se veut tout de même optimiste, retenant la "vaccination massive" des Français. "On peut la passer comme on a passé la 4e [vague, ndlr]", a aussi rassuré M. Véran, soulignant que "la grande différence, c'est que parce que nous sommes massivement vaccinés, parce que nous avons le pass sanitaire, parce que nous respectons les gestes barrières, on peut passer cette vague comme la 4e, avec peu de malades dans les hôpitaux et peu de décès".