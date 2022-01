"Dernière vague" du Covid-19 : quelles raisons d'y croire ?

Certains signaux sont effectivement plutôt rassurants. À commencer par la nature même du variant Omicron. Initialement repéré en Afrique australe, il est très rapidement devenu majoritaire en France. Or, cette mutation présente "des différences extrêmement importantes" par rapport à ses prédécesseurs, comme l'a souligné Bruno Lina ce lundi sur notre antenne. Virologue et membre du Conseil scientifique, il rappelle qu'avec une dizaine de mutations en plus que les variants Alpha ou Delta, Omicron représente "un pas évolutif important". "Le virus ne se comporte plus exactement comme l'ont fait tous les autres jusqu'à présent". D'une part, il se propage plus vite, le mode de transmission par micro-gouttelettes étant pus important. De l'autre, il a tendance à toucher les voies aériennes supérieures et moins fréquemment les voies pulmonaires.

De quoi rendre Omicron plus contagieux, mais moins virulent. Toutes les dernières données semblent le confirmer. Dernièrement, c'est l'agence sanitaire britannique qui a observé que les personnes contaminées avec Omicron ont entre 50 et 70% moins de risque de développer une forme grave que celles touchées par Delta. La durée d'hospitalisation est également moins longue et les patients nécessitent moins d'oxygène.