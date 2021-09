Restrictions sanitaires : "On ne pourra pas tout relâcher", prévient le Pr Fontanet

D'autant plus que la France pourrait rentrer dans une période plus sensible sur le plan sanitaire à la fin du mois de septembre. Avec la rentrée et le refroidissement des températures, l'épidémiologiste anticipe "une augmentation du nombre de cas" dans les prochains jours. De quoi le pousser à répéter la nécessité de ne pas baisser la garde face à l'épidémie attisée par le variant Delta : "Il faudra continuer à contrôler la circulation du virus (...) Il va falloir appliquer des mesures qui nous permettront de réduire de 20 à 30% nos contacts."