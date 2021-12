Vaccination des enfants : les conseils d'une psychologue

Premier des conseils : ne pas rejeter l'angoisse sur l'enfant qui pourrait la ressentir à son tour, énonce Hélène Romano, psychologue, contactée par LCI. "Si les adultes ne sont pas rassurés eux-mêmes, ils ne pourront pas être rassurants pour leurs enfants", explique-t-elle, prenant l'exemple d'une mère visiblement très angoissée lors d'un test PCR pour sa fille, cet été. "La petite hurlait à la mort et sa mère lui criait aussi dessus "tu vas voir, ça ne fait pas mal, c'est juste un coton-tige", se souvient la professionnelle de santé. Il ne faut surtout pas faire ça : lui hurler dessus ou punir l'enfant, ça ne fait qu'envenimer les choses."

Selon la psychologue, il est très important, au contraire, de parler calmement du virus comme du vaccin, et avec des mots simples. Par exemple, continue-t-elle, "dire à l'enfant que le Covid-19 peut le rendre très malade" et expliquer pourquoi "le choix du vaccin est indispensable, comme il n'existe pas de médicament." "On lui décrit simplement les gestes, on va mettre un produit dans une aiguille avant de le mettre dans son corps, comme ça, il pourra développer des petites cellules et se défendre contre le virus." En bref, grâce au vaccin, "lui dire qu'il est protégé et que c'est pour son bien."