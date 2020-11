Danemark : branle-bas de combat après la mutation du Covid-19 chez les visons

Cette mutation a été identifiée dans cinq élevages différents. Les 12 cas humains identifiés l'ont été dans le nord du Jutland (ouest), la région qui concentre le plus d'élevages au Danemark. Ces cas humains ne sont toutefois plus porteurs du virus muté, selon SSI.

La mutation d'un virus est normale, et une mutation ne veut pas pour autant dire qu'il se comportera différemment, selon les scientifiques. De plus, déterminer les conséquences concrètes d'une mutation est complexe. Mais si cette mutation-ci ne s'est pas traduite par des effets plus graves chez l'homme, les autorités danoises estiment qu'elle se caractérise par une moindre efficacité des anticorps humains, ce qui menace la mise au point d'un vaccin contre le Covid-19.

"C'est un jour noir pour nous tous et pour le Danemark", a réagi Tage Pedersen, le président de l'Association des éleveurs de visons, dans un communiqué. "Bien entendu, nous ne voulons pas être la cause d'une nouvelle pandémie (...) mais la décision du gouvernement est un désastre pour notre industrie et le Danemark. Il s'agit de facto d'une fermeture et d'une liquidation permanentes de l'industrie de la fourrure", a-t-il dit.

Bon élève dans la gestion de la pandémie avec seulement 729 décès pour l'instant, le Danemark est confronté à une forte remontée du nombre de cas et a durci à nouveau ses mesures depuis la fin octobre. Les autorités ont indiqué qu'elles allaient introduire jeudi de nouvelles restrictions dans la région touchée par cette mutation afin d'endiguer sa progression.