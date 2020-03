Épidémie de coronavirus : faut-il croire les prédictions sur le Covid-19 ?

Problème : lorsqu’on regarde les chiffres avancés de plus près, on ne trouve pas de sources ni de date. Seule indication donnée à ses abonnés, la méthode utilisée : "Des simulations par ordinateur. Au rythme des contagions DÉCLARÉES OFFICIELLEMENT" (sic).

Pour leurs projections, les internautes ont fait comme si rien n’avait été fait et que l’épidémie se propageait librement sans aucune action humaine. Ce n’est évidemment pas le cas, la Chine a pris des mesures drastiques et c’est le cas à l’échelle mondiale : détection des "patients zéro", confinement, distribution de masques, sans compter les messages de prévention diffusés par les autorités sanitaires mondiales.

Le chercheur nous explique que les internautes se sont basés sur les premières données officielles publiées par les autorités chinoises. À l’époque, le virus venait d’être identifié et aucune mesure sanitaire n’avait encore été prise pour le maîtriser, ni en Chine ni ailleurs. À ce moment-là, le rythme de contamination était donc logiquement très élevé. Le nombre de cas doublait alors tous les six jours.

Les seules données sérieuses et scientifiques dont on dispose aujourd’hui concernent la Chine. Et on sait, d’après les épidémiologistes chinois, que toutes les mesures sanitaires mises en place ont permis de réduire la vitesse de contamination dans le pays. Selon leurs prévisions, diffusées sur la très sérieuse revue Nature montre que le pic de l’épidémie a été atteint autour du 17 février dans le pays. Depuis, le taux de contamination baisse en continu.