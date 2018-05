Épidémie de dengue : un bébé de six mois meurt en Nouvelle-Calédonie

Une deuxième victime a succombé au virus de la dengue en Nouvelle-Calédonie. Un bébé de six mois est mort samedi dernier, a indiqué le gouvernement. La petite fille, résidant dans le quartier de Ducos à Nouméa, est décédée au Médipôle (hôpital territorial), au lendemain de son admission dans l'établissement, en raison "de la dégradation de son état général". "Malgré sa prise en charge immédiate et des soins intensifs prodigués, l'état de l'enfant s'est aggravé et l'évolution a été foudroyante", a ajouté le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.





Mi-mars, une femme de 74 ans, sans antécédent médical, avait, elle aussi, déjà succombé à la maladie. Pour combattre l'épidémie qui sévit sur l'archipel depuis février, les autorités ont demandé à la population de ne "pas relâcher ses efforts", dans la lutte contre les gites larvaires des moustiques. Car la dengue est transmise pas les moustiques du genre Aedes, autrement dit par les moustiques tigre.