Épidémie de grippe : à partir de quand faut-il se rendre aux urgences ?

La grippe fait couler beaucoup d’encre - et de nez - en cette fin année. Et pour cause, l'épidémie touche désormais toutes les régions de France métropolitaine, sauf la Corse, selon Santé publique France. Ce mercredi, le dernier bulletin épidémiologique de l'organisme, 275.000 nouveaux cas ont été ainsi recensés pour la première semaine de janvier, générant 8.500 passages aux urgences sur cette même période, contre 11.500 la semaine précédente.





Mais comment faut-il réagir en cas de courbatures, maux de tête, douleurs musculaires ou fièvre, et à partir de quand faut-il se rendre à l'hôpital ? Eléments de réponses avec le Dr Wilfried Sammut, médecin urgentiste à Versailles.