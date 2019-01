Épidémie de grippe : toutes les régions touchées sauf la Normandie

Toute la France est touchée par l'épidémie de grippe. Toute ? Non, une seule région, la Normandie, résiste encore (un peu) au virus. C'est ce qui ressort ce mercredi du bulletin hebdomadaire de l'agence sanitaire Santé publique France, qui indique que l'épidémie, partie de l'Occitanie, s'est quasi généralisée la semaine dernière, et que seule la Normandie reste en phase pré-épidémique.





La grippe a suscité plus de 5.000 passages aux urgences hospitalières contre 3.000 la semaine précédente, précise Santé publique France. Parmi ces patients qui se sont présentés aux urgences, 643 ont été hospitalisées, en particulier ceux âgés de 75 ans ou plus (38%) et de moins de 5 ans (19%).