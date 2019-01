Épidémie de grippe : l'Occitanie première région touchée... les autres ne devraient pas tarder

Vous les entendez, ceux de vos collègues qui pensent avoir tous les symptômes de la grippe. Et bien il y a des chances pour qu'ils soient vraiment malade : "La circulation de la grippe en France a commencé et on peut s'attendre à ce que l'ensemble des régions métropolitaines passent en phase épidémique dans les semaines qui viennent", a expliqué mercredi à l'AFP l'épidémiologiste Sibylle Bernard-Stoecklin, de l'agence sanitaire Santé publique France.





Selon le bulletin hebdomadaire publié mercredi par Santé publique France, l'Occitanie est la première région française où l'épidémie a commencé, durant la semaine du 31 décembre au 6 janvier. Dix autres régions sont en phase pré-épidémique (contre cinq la semaine précédente). Seules deux régions, les Pays-de-la-Loire et la Corse, ne sont pas encore concernées.





La saison dernière, en 2017-18, l'épidémie avait été particulièrement sévère (avec 2.770 cas graves en réanimation), précoce et longue, selon un bilan établi en octobre dernier. La mortalité attribuable à la grippe avait été importante (12.982 décès dont 85% chez les plus de 75 ans) mais moins forte qu'en 2014-15 (14.490 morts) et 2016-17 (14.358 morts).