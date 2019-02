Epidémie de grippe : le pic a "probablement" été atteint, selon les autorités sanitaires

À ce stade, 2 800 personnes sont décédées à cause de la grippe. Parmi elles, 87% étaient des personnes âgées de 75 ans ou plus. Un nombre important de victimes, notamment parce que les virus qui ont circulé étaient majoritairement de type H3N2. Or, selon le Réseau Sentinelles, qui publie des estimations sur l’efficacité des vaccins, c’est contre ce type de virus que l’immunisation fonctionne le moins bien chez les personnes vulnérables.