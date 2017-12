Épidémie de grippe : pic de consultations attendu ce week-end dans les hôpitaux parisiens

Entre le 18 et le 24 décembre, "6.213 passages aux urgences pour syndrome grippal ont été signalés et 15% des consultations de SOS Médecins ont eu pour motif un syndrome grippal", indique Santé publique France. En consultation de médecine générale, les cas de syndromes grippaux ont été estimés à 349 cas pour 100.000 habitants, "soit 227.000 nouveaux cas, en forte hausse par rapport à la semaine précédente". Quant aux régions, les plus touchées sont l'Île-de-France (510 cas pour 100.000 habitants), Provence-Alpes-Côte d'Azur (495) et Bretagne (432).