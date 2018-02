Épidémie de rougeole : Agnès Buzyn demande aux personnes non vaccinées de faire un "rattrapage"

Agnès Buzyn a aussi souligné que "pratiquement tous les cas de rougeole sont survenus soit chez des gens non vaccinés, soit n'ayant reçu qu'une seule dose dans leur vie, alors que deux doses étaient recommandées à l'époque". "Elles sont maintenant obligatoires en raison de la gravité de la maladie", a dit la ministre, rappelant que "dans une épidémie de rougeole, il y aura un décès sur 3.000 cas, une encéphalite avec séquelles pour 1.500 cas (...) et des pneumopathies beaucoup plus fréquentes".





Une épidémie de rougeole sévit actuellement en Nouvelle-Aquitaine. Une femme de 32 ans non vaccinée est morte au CHU de Poitiers (Vienne), où elle avait été admise le 1er février et placée en réanimation le lendemain. "C'est le reflet de l'histoire de la vaccination en France : il y a des gens de 20 à 40 ans qui ont grandi sans être vaccinés et se retrouvent aujourd'hui non-immunisés", a expliqué mardi à l'AFP Daniel Lévy-Brühl, responsable de l'unité chargée des infections respiratoires et de la vaccination au sein de l'agence sanitaire Santé publique France.