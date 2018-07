Rougeole : une jeune fille de 17 ans décède à Bordeaux, troisième victime de la maladie cette année

"C'est le 2e décès causé par cette maladie en Nouvelle-Aquitaine et le 3e en France depuis novembre 2017", précise l'ARS dans un communiqué. Et le 23e décès dû à la maladie depuis 2008. Depuis le 6 novembre 2017, 1096 cas de rougeole ont été confirmés dans la région (2567 en France au total). Un cas sur quatre a nécessité une hospitalisation, douze patients ont été transférés en réanimation et deux sont décédés.





"Près de 90% de ces cas n'étaient pas ou insuffisamment vaccinés (2 doses nécessaires)", précise l'ARS. "La Nouvelle-Aquitaine n’est plus en phase d’épidémie" mais le combat pour la vaccination continue, poursuit-elle. L'insuffisance de la couverture vaccinale en France a favorisé cette maladie extrêmement contagieuse (une personne atteinte peut contaminer jusqu'à 20 personnes).