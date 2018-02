Epidémie de rougeole : êtes-vous vacciné ou pas ?

Depuis l'épidémie de rougeole de 2011, 387 cas sont recensés en France, dont la majorité en Nouvelle Aquitaine. Ce qui provoque beaucoup d'inquiétude, depuis qu'à Poitiers, une femme de 32 ans en est décédée cette semaine. A Bordeaux, dans la Gironde, par exemple, on pensait que la maladie était éradiquée, ou considérée comme non sérieuse. Malheureusement, il n'existe aucun de traitement pour la soigner. Face à cette épidémie, la ministre de la Santé appelle les Français à se vacciner. Mas qui se souvient qu'il l'est déjà ?



